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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

إسقاط اتهام ميسي بالتهرب الضريبي

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رغم تجاهل ميسي حضور جلسات التحقيق، القاضي قرر إسقاط التهمة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر قاضي التحقيقات إسقاط تهمة التهرب الضريبي على هداف برشلونة، ليونيل ميسي، وذلك فيما يتعلق بخرقه العقد الذي يسمح له بالإقامة في إسبانيا.

ميسي متهم بعدم دفع الضرائب المستحقة عليه فيما يتعلق بعمله في برشلونة خلال من 2009 حتى 2013.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ميسي لم يكن يحضر جلسات التحقيق الأخيرة وتجاهل القضية بصورة كاملة.

وأوضحت أنّ القاضي قرر إسقاط التهمة وذلك بسبب أن ميسي كان قاصرًا وقت توقيع العقد مع برشلونة والأمر بالكامل يتحمله والده فقط.

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وبسبب غياب الأدلة الكافية التي تبرهن على تهرب البرغوث متعمدًا من الضرائب فلن يتم توجيه أي حكم أو إدانة لهداف برشلونة التاريخي.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، دفع 20 مليون يورو للضرائب كان قد تهرب من سدادها في وقت سابق.

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