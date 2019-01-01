إسبوزيتو أصغر لاعب يبدأ مباراة لإنتر في السيري آ

إسبوزيتو يصبح الأصغر بين لاعبي إنتر في القرن الـ 21 الذي يبدأ مباراة في الدوري الإيطالي

أصبح سباستيانو إسبوزيتو المهاجم الإيطالي الشاب لنادي إنتر أصغر لاعب يشارك مع النيراتزوري في مباراة للدوري الإيطالي منذ بدايتها في القرن الحادي.

وكان إنتر قد عانى مؤخرًا من إصابة 8 لاعبين دفعة واحدة ما أدى إلى خسارة نقاط في الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وفي المباراة التي يحل فيها جنوى ضيفًا على إنتر في جيوسيبي مياتزا، يشارك سباستيانو إسبوزيتو بجوار روميلو لوكاكو كثنائي هجومي للنيراتزوري.

وبهذه المشاركة، أصبح إسبوزيتو أصغر لاعب في الفرن الحادي والعشرين يبدأ مباراة أساسيًا في الدوري الإيطالي بالنسبة للنيراتزوري.

وفي عمر 17 عامًا ز172 يومًا فقط حطم إسبوزيتو الرقم القياسي كأصغر حامل لقميص إنتر بشكل أساسي في الدوري الإيطالي.

ويغيب لاوتارو مارتينيز عن مباراة اليوم بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة فيورنتينا الأخيرة جعلته يتعرض للإيقاف هو ومارسيلو بروزوفيتش.

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يذكر أن إنتر سيعود لصدارة الدوري الإيطالي في حال فاز اليوم على ضيفه جنوى، وذلك بفارق الأهداف عن المتصدر المؤقت حاليًا يوفنتوس.