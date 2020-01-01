إسبانيول يفعل ما عجز عنه برشلونة .. أول فريق يطلب عودة الجمهور رسميًا

هل يعود الجمهور إلى الدوري الإسباني قريبًا

أعلن نادي إسبانيول في بيان إرسال طلب رسمي إلى الحكومة الكتالونية للسماح بالحضور الجماهيري في المدرجات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع البروتوكول الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

الحكومة الإسبانية تدرس السماح بعودة الجماهير قبل نهاية الموسم الجاري بشرط حضور 30% فقط من سعة المدرجات، إلا أنّه لم يتم إقرار البروتوكول الجديد بعد.

كما أكدت الصحف الإسبانية أنّ الجار، برشلونة، يرغب في عودة الجماهير بداية من شهر يوليو المقبل وتحديدًا أمام أتلتيكو مدريد، مما يعني وجود نحو 30 ألف مشجع في مدرجات يصل اتساعها إلى نحو 100 ألف.

ولكن إسبانيول أصبح أول فريق إسباني يخرج ببيان رسمي ليطالب الحكومة بتسريع الإجراءات والموافقة الفورية على عودة 30% من الجماهير مما يعني 13 ألف متفرج على ملعب "كورنيلا إل برات".

وأكد البيان أنّ غياب الجماهير يؤثر بصورة سلبية على تكافؤ الفرص والنزاهة في الدوري الإسباني، كما أنّ جميع الفرق بحاجة إلى الحضور الجماهيري في الفترات الحاسمة من الموسم، إذ يتبقى 9 جولات فقط على نهاية البطولة.

وأشار البيان إلى وجود خطة من جانب النادي لضمان سلامة الجماهير حال تم الموافقة على القرار والسماح بعودتهم إلى المدرجات، مؤكدين على ضرورة الموافقة السريعة والفورية على القرار لأجل عودة كرة القدم بالصورة التي يعرفها الجميع.

وسوف يتم عمل مداورة في الحضور الجماهيري، إذ يُسمح لحاملي البطاقات الموسمية حضور المباريات بالتناوب لضمان تواجد أكبر عدد ممكن في اللقاءات القليلة المتبقية من الموسم.