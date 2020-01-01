إسبانيا تعلن تفاصيل إصابة بوسكيتس .. وكشف فترة غيابه عن برشلونة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يكشف عن طبيعة إصابة لاعب برشلونة سيرخيو بوسكيتس.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم عن تفاصيل الإصابة الخاصة باللاعب سيرخيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد عبر موقع، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب جاءت بإلتواء خفيف في رباط الركبة الجانبي.

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وكتب الاتحاد الإسباني في بيانه: "إصابة سيرخيو بوسكيتس جاءت عبارة عن التواء خفيف في الرباط الجانبي للركبة اليسرى".

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وأضاف: "اللاعب سيخضع لأشعة التصوير بالرنين المغناطيسي يوم الإثنين في إشبيلية لتحديد حالته بشكل أفضل".

وانتهى البيان مؤكدًا على أن بوسكيتس لن يشارك فيما هو قادم من تدريبات المنتخب: "اللاعب لا يشارك في التدريبات مع بقية الفريق.

ولو ثبت أن إصابة اللاعب خفيفة فسيكون من المرجح عودته للملاعب في أقل من شهر واحد، بعدما أثار سقوطه هلع جماهير برشلونة بالأمس.

وأكدت صحيفة "آس" أن إصابة اللاعب لن تحتاج لأكثر من ثلاثة أسابيع مما يؤكد غيابه عن لقاء أتلتيكو مدريد القادم في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن إسبانيا كانت قد تعادلت مع سويسرا في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا مساء الأمس بوجود بوسكيتس الذي غادر الملعب مصابًا.