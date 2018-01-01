إريك بايلي .. هل يتحمل مورينيو مسؤولية فشله؟ أم صفقة للنسيان

أجمعت أغلب التقارير الواردة من داخل مانشستر يونايتد، أن المدافع الإيفواري إريك بايلي، ربما يكون أول المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بتوصية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لحاجة الفريق لقلب دفاع أو اثنين من العيار الثقيل عاجلاً وليس آجلاً، للتخلص من هشاشة خط الدفاع.

الانطباع الأول أحيانًا لا يدوم

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المُثير للدهشة، أن الكثير من مشجعي النادي، ينظرون إلى بايلي على أنه مدافع موهوب، ولا يستحق هذه المعاملة من "سبيشال وان"، والبعض يرى أن المدرب هو المسؤول الأول عن تدهور مستواه هذا الموسم، والسبب في الإفراط في جلوسه على مقاعد البدلاء، رغم أن بدايته مع الشياطين الحُمر كانت مُبشرة، بعد ظهوره اللافت في موسمه الأول، الذي انضم فيه للفريق رفقة السلطان إبراهيموفيتش، بول بوجبا وهنريخ مخيتاريان.

الصفقة الأولى

كان بايلي هو الصفقة الأولى لمورينيو، بعد توليه القيادة الفنية خلفًا للهولندي لويس فان خال، في صيف 2016، وذلك مقابل رسوم أنعشت خزينة فياريال بمبلغ قُدر بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، وهذا في حد ذاته، ترك انطباعًا لدى المشجعين، أن مورينيو جلب صفقة ستُعيد إلى الأذهان ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش، وهو ما لمسه الجميع، بشجاعة اللاعب ورباطة الجأش التي يتحلى بها، سواء في التحامه مع المهاجين في الكرات الأرضية أو في حوارات الفضاء.

إمكانيات وموهبة لا غبار عليها

من الناحية الفنية، يُمكن اعتبار بايلي من نوعية المدافعين المغامرين أو كما بمصطلح المشجعين "لاعب مُقاتل"، لا يخشى من التعرض لإصابة طالما في مصلحة الفريق، أضف إلى ذلك، أنه ما زال شابًا ويمتاز بالسرعة، التي باتت العنصر الأهم والأكثر واقعية في كرة القدم الحديثة، خصوصًا في مركز قلب الدفاع، والأهم، أنه يتمتع بذكاء الملعب، ويظهر ذلك بوضوح في مشاهد عرقلة المنافسين عن عمد، لإفساد هجمة مرتدة أو منع هدف مُحقق، تلك الأخطاء التكتيكية التي تُكلف أصحابها بطاقات صفراء، أحيانًا لا يدرجها المدير في بند الغرامات.

المحصلة صفر كبير

هذه الموهبة الدفاعية المتفجرة، اصطدمت أولاً بالعدو الأزلي للاعبين "الإصابة"، التي على إثرها غاب لفترات طويلة، أبرزها إصابته السيئة جدًا في الكاحل، التي أبعدته عدة أشهر، ومنذ تلك اللحظة، بالكاد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، لمصلحة السويدي فيكتور ليندلوف والإنجليزي كريس سمولينج، وثالثهم فيل جونز، ومن الواضح أن الثلاثي أوفر حظًا للاستمرار فترة أطول، خاصة بعد توقيع القادم من فولهام على عقده الجديد قبل ساعات.

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ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

البعض يعتقد أن بايلي دفع ثمن عدم وجود منتخب بلاده في كأس العالم، عكس جونز وسمولينج وليندلوف، نظرًا لحاجتهم للمشاركة بصفة مستمرة، اعتمد عليهم مورينيو أكثر من بايلي في النصف الثاني من الموسم الماضي، وبصرف النظر عن صحة الادعاء الموجهة لمورينيو من عدمه، فالواقع يقول، أن الفتى الأسمر اليافع، أصبح الخيار الأخير لمورينيو في مركز قلب الدفاع، وهذا في حد ذاته، أفقد اللاعب ثقته في نفسه بجانب فقدان حساسية المباريات الرسمية.

بايلي آخر

دائمًا لغة الأرقام والإحصائيات تُجيب على أسئلة كثيرة، لنا أن نتخيل أنه قبل اللحظة الأسوأ في تاريخ بايلي مع اليونايتد، حين استبدله المدرب بخوان ماتا قبل الدقيقة 20 أمام نيوكاسل، وبعد دقائق من هفواته الساذجة التي منحت جيوش المدينة التقدم بهدفين، كانت دقائق مشاركاته 200 دقيقة فقط، الآن وبعد 17 جولة، ارتفع عدد الدقائق لـ381، منهم 90 دقيقة كاملة في نكسة "أنفيلد روود" الأخيرة، وبطبيعة الحال، بعد الهزة الدفاعية الأخيرة، التي كان بايلي واحدًا من المسؤولين عنها، قد تقل عدد مشاركاته في قادم المواعيد، معها قد تصدق التوقعات التي تربط مستقبله بآرسنال، جنبًا إلى جنب مع قائد تشيلسي جاري كاهيل، المُرشح هو الآخر لارتداء قميص المدفعجية في الشتاء، لحاجة أوناي إيمري الماسة لقلب دفاع بديلاً لروب هولدينج، الذي انتهى موسمه تقريبًا.

المشهد الأخير

إما أن يستنسخ مورينيو حيلة مارسيال مع بايلي، ويُعطيه فرصته بشكل كامل، للتعبير عن نفسه في فترة أعياد الميلاد المُزدحمة بالمباريات، أو قد يكون كبش الفداء، بعد عرض ليفربول المتواضع، مع العلم، أن الدولي الإيفواري لا يتحمل بمفرده مسؤولية الخسارة، فالفريق بأكمله قدم مباراة للنسيان، ومشجع اليونايتد الحقيقي، يفهم ويُدرك جيدًا، أنه بأسماء من نوعية سمولينج، جونز، دارميان، أشلي يونج، ليندلوف وفالنسيا، سيبقى خط دفاعهم الأسوأ في الستة الكبار إلى ما لا نهاية، وإذا انتهى المطاف بمدافع الغواصات الصفراء السابق، بالرحيل عن "أولد ترافورد"، فقد يُحيي مسيرته مع أحد المنافسين في البريميرليج، أو بالعودة إلى ناديه السابق أو الليجا، ليُثبت عدم صحة نظر مورينيو على غرار ما فعله من قبل مع محمد صلاح، كيفن دي بروينه والبقية التي أحرجته بعد الهروب من جحيمه.