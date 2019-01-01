إريكسين: نحلم بدوري أبطال أوروبا لكن المهمة صعبة

كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام يؤكد على صعوبة مهمة الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول في المباراة النهائية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير على صعوبة تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إريكسين وأكد خلالها أن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا يعد هو الحلم الأبرز له ولزملائه في الفريق مؤخرًا.

🔴 خسر ليفربول في آخر 4⃣ مباريات نهائية لعبها في البطولات المحلية والأوروبية الكبرى، بينما خسر توتنهام في آخر نهائيين كبيرين. pic.twitter.com/FBruYUNsZS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال إريكسين: "لن أكذب، نحن نحلم بأننا نقف على المنصة ونرفع لقب دوري أبطال أوروبا، هذا هو ما نراه في رؤوسنا لكننا نعرف أن الأمر ليس سهلًا".

وأضاف: "لقد جئت لتوتنهام من ست سنوات، ومنذ ذلك التاريخ والفريق في حالة تصاعد كبيرة، لقد أنهينا الموسم في المراكز الأربعة الأولى عدة مرات".

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وأكمل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا هو أمر مميز للغاية، وهو ما يحلم به أي لاعب كرة قدم، ويكون الأمر الأهم في مسيرته الكروية".

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أووبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.