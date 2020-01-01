إريكسن يقترب من إنتر بعد انسحاب مانشستر يونايتد

اللاعب يفضل الرحيل عن الدوري الإنجليزي

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استبعاد التقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إريكسن عقده ينتهي مع توتنهام الصيف القادم، وسط تلميحات من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حول اقتراب اللاعب من الرحيل.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت وجود اهتمام من مانشستر يونايتد وإنتر ويوفنتوس بالحصول على خدمات الدنماركي، وتقديم الشياطين الحمر لعرض قيمته 20 مليون جنيه إسترليني لضمه في يناير.

وهو ما نفاه النادي من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، والتي أكدت عدم وجود أي محاولات رسمية لضمه خلال الأيام الماضية، مع استبعاد إمكانية جلبه هذا الشهر.

يونايتد سبق وأن حاول التعاقد مع إريكسن في الصيف، ولكن اللاعب قرر البقاء في شمال لندن، ليمنح سبيرز فرصة جديدة في الحفاظ على استمراره.

وأشارت "سكاي" أن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي، هو انتقال الدنماركي لأي نادي آخر خارج البريميرليج، وعلى الأرجح لإنتر الإيطالي.

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ويرجع ذلك لرغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة مختلفة بصفوف فريق المدرب أنطونيو كونتي، ليوجه ضربة قوية لجميع الأندية التي أظهرت اهتماماً قوياً بضمه داخل وخارج البريميرليج..

يذكر أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، سبق وأن خرج بتصريحات صحفية هذا الأسبوع، ليؤكد اهتمامه بضم إريكسن، نافياً القيام بأي محادثات رسمية مع توتنهام حتى الآن.