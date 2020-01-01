إريكسن يقرر مغادرة توتنهام وإنتر الأقرب

الدنماركي عازم على الرحيل

أفادت تقارير باتخاذ نجم توتنهام كريستيان إريكسن قراراً بالرحيل عن صفوف ناديه خلال يناير الجاري، وسط صراع من قبل أربعة أندية كبرى على ضمه.

وينتهي عقد صانع الألعاب الدنماركي بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق لتمديده، مما يمنحه الحق بالتفاوض مع أي نادٍ في يناير للانتقال له مجاناً في يونيو.

وذكرت "أتلتيك" أن اللاعب قرر عدم التجديد والرحيل في انتقالات يناير وعدم إكمال الموسم مع توتنهام، مفضلاً التوجه نحو وجهة وتجربة جديدة.

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ولم يعتمد جوزيه مورينيو، مدرب سبيرز، على إريكسن أساسياً منذ توليه تدريب الفريق قبل قرابة شهرين، وألمح في أكثر من مناسبة أن اللاعب بالفعل حسم مستقبله، دون التوضيح.

وأشار التقرير أن إنتر حالياً يتصدر سباق ضم اللاعب في يناير، متفوقاً على الثلاثي يوفنتوس، ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، في ظل بحث النيراتزوري عن متوسط ميدان.

ويواجه النادي الإيطالي صعوبات في التعاقد مع تدعيمات لخط وسطه، إذ يرفض برشلونة التخلي عن أرتورو فيدال، بينما سبقه يوفنتوس في شراء ديان كولوسيفسكي، موهبة أتالانتا المعار في بارما.

ويلعب توتنهام مساء اليوم الأربعاء مع ساوثامبتون لحساب مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز.