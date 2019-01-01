كين : سوق الانتقالات سبب البداية السيئة لتوتنهام

طالب نجوم الفريق بذل كل ما بوسعهم الفترة القادمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، أن فريقه تأثر كثيراً بفترة الانتقالات الصيفية الماضية وما جرى فيها.

توتنهام نجح في تحقيق الفوز مرتين فقط في 8 مباريات هذا الموسم، في واحدة من أسوأ انطلاقات الفريق على مدار تاريخه.

سبيرز يمضي هذه الفترة وهو مهدداً بخسارة مجموعة من نجومه، وأبزرهم كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيرلد لانتهاء عقودهما الصيف القادم.

كين قال في تصريحات صحفية:"بالتأكيد الانتقالات كان لها دوراً في هذه الحالة، هناك العديد من اللاعبين أرادوا الرحيل بشكل علني".

وأضاف:"هذا الموقف يجعل الأمور أكثر صعوبة على أي فريق، ولكن الآن السوق انتهى ويجب علينا المضي قدماً نحو الطريق الصحيح".

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وتابع:"كل من في الملعب سيبذل أقصى ما لديه من أجل الفريق، وهذا ما نطلبه من جميع اللاعبين للظهور بأعلى مستوى فردي ممكن لمساعدة الجميع".

يذكر أن توتنهام يلتقي ساوثامبتون غداً السبت، وهو في المركز السابع بجدول البريميرليج بـ8 نقاط فقط.