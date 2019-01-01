عملاق ألمانيا يتحرك لضم إريكسن

اللاعب أعلن صراحة رغبته بالرحيل

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

إريكسن أعلن في بداية الصيف الماضي عن رغبته في مغادرة توتنهام وخوض تحدي جديد، ولكن اللاعب في النهاية استمر مع الفريق.

وذكرت "سبورت1" أن بايرن أبدى اهتماماً حقيقياً بضم النجم الدولي الدنماركي، وأن الأخير منفتح على فرضية اللعب مع العملاق البافاري.

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كارل هاينز رومينينجه، رئيس بايرن، علق على الاهتمام بإريكسن بشكل غير مباشر عند سؤاله قائلاً: "توتنهام يملك فريقاً مميزاً، ولكن كيف سيحافظون عليه وهناك عقود لنجوم تنتهي مثل إريكسن".

وينتهي عقد إريكسن في نهاية الموسم الجاري، وذكر التقرير أن بايرن قد يتحرك لضمه في يناير أو الصيف المقبل كمعوض لتوماس مولر حال رحيل الأخير.

وارتبط إريكسن بالانتقال لعدة أندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها الثنائي ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

إريكسن كان قد شارك في هزيمة سبيرز الموجعة قبل أيام على يد بايرن ميونخ بنتيجة 7-2 في دوري أبطال أوروبا.