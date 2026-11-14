عاد هالاند: شكرًا لبطل "معجزة الريال" الذي أطلق الوحش أمام ويلز .. وبشرة خير لمانشستر سيتي!

وأخيرًا تنفس منتخب النرويج الصعداء، بعدما استعاد إرلينج هالاند ورفاقه، الفوز أخيرًا في دوري الأمم الأوروبية، على حساب منافس عنيد مثل ويلز، بنتيجة (3-1)، على ملعب أوليفول، ضمن حساب الجولة الخامسة من البطولة.

لن أحدثك عن صعوبة المباراة كثيرًا، يكفي أن تراها على وجه هالاند، وتدرج وجهه من "النفخ" عند ضياع الفرص، ثم احتفال دون ابتسامة بعد هدف أنطونيو نوسا الأول، الذي كان أشبه بتنفس الصعداء، قبل أن يبتسم أخيرًا، بهدف أندرياس شييلدروب، خلال الدقيقتين 59 و68، ومن ثمّ الاحتفال بقتله للمباراة من علامة الجزاء، بالدقيقة 88، رغم أن نجم بورنموث، ديفيد بروكس، قدم لمحة مارادونية، ليدك شباك إجيل سيلفيك بالدقيقة 79.

انتصار بشق الأنفس، أحيا آمال الفايكنج، في التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، قبل جولة الحسم، بعد تجاوز أحزان الهزائم الثلاث المتتالية، بالوصول إلى النقطة السادسة، ليصعد إلى وصافة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن الدنمارك "الثالث"، فيما تتربع البرتغال في الصدارة بـ12 نقطة، ثم تتذيل ويلز بـ3 نقاط.

حتى لا يغرق "السلمون"!

في الوقت الذي كان الحديث فيه عن نجاح تسويق "سمك السلمون النرويجي" في الصين، بفضل ظهور هالاند في الحملة الدعائية، كان مدرب ويلز يرسم علنًا طريقته لتكرار مفاجأة الفوز على النرويج، في الجولة الثالثة، وكانت باختصار "إيقاف نجم مانشستر سيتي".

وبينما كان منتخب ويلز يقدم واحدة من أمتع المباريات، دخل هالاند اللقاء بخيبة أمل مزدوجة، ثلاث هزائم متتالية، وفشل في التسجيل بآخر مباراتين، ورغم أن إرلينج خطف الأضواء في معجزة إقصاء البرازيل والأهداف السبعة في كأس العالم 2026، وبداية ولا أروع لدوري الأمم، بثنائية في الدنمارك وهدف ضد البرتغال، إلا أنه ظهر وكأنه نسي كيفية الوصول حتى إلى المرمى، وإذا قلنا "فرص مهدرة"، فهي تلك التي كان فيه هالاند فقط قريبًا من الكرة داخل منطقة الجزاء، وليس مهددًا فيها للحارس.

ولكن، حتى لا يغرق تسويق السلمون، مع تذبذب أرقام العملاق النرويجي، فإن هالاند قرر "كسر القاعدة"، فإذا كان تنظيم ويلز الدفاعي قيّد تحركات هالاند، ومهاجم ليدز يونايتد، هاري ويلسون، لقّنه درسًا في كيفية لعب دور المهاجم الشامل، الذي يدافع ويصنع اللعب، إلا أن نجم السيتي، قرر أن يلعب دور الصانع، ليفاجئ ويلز بأول "أسيست" له في دوري الأمم، قبل أن يسجل أخيرًا، لينهي مرحلة من المعاناة.

قاتل الريال أطلق وحش هالاند

رغم أن ما سأذكره لن يرضي كثيرًا جماهير ريال مدريد، ولكن هل نتذكر أندرياس شييلدروب، الذي سبق ودك شباك الميرينجي بهدفين، وقاد بنفيكا لانتصار تاريخي، أهله إلى ملحق دور الـ16، في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قريبًا من المغادرة؟

ويمكن القول إن هالاند يدين كثيرًا إلى شييلدروب، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 66، فعرف كيف يفك القيد عن "الوحش" إرلينج، بفضل توغلاته المثيرة داخل منطقة الجزاء، فاستفاد من صناعة هالاند وسجل الهدف الثاني، ثم تسبب في ركلة الجزاء، التي أعادت ذاكرة التهديف لإرلينج.

وقتها، شاهدنا نسخة أفضل - نسبيًا - من هالاند، على الأقل بات يهدد المرمى، حتى وإن ضيع فرصتين محققتين في الوقت بدل الضائع، إلا أنه يُحسب لشييلدروب أن نزل أرض الملعب، وكأنه يقول للجميع "أنا أعرف جيدًا كيف أطلق هذا الوحش".

بشرة خير لمانشستر سيتي!

عطّلوا أوديجارد، وإياكم أن تصل تمريرات نوسا إلى هالاند، لعلّ تلك كانت روشة كريج بيلامي للاعبي ويلز، لتحقيق الانتصار مجددًا، إلا أن صاحب الرقم "9"، خرج من المباراة بأقصى قدر من الاستفادة.

* سجل هدفًا وصنع آخر.

* يحسب له - بالأرقام - دور البطولة بإعادة النرويج للفوز في دوري الأمم الأوروبية، حتى إذا ما تأهل أحفاد الفايكنج لربع النهائي، وواصلوا المضي قدمًا للمنافسة على اللقب، فستكون تلك المباراة نقطة محورية كان فيها هالاند الحاسم الأول، وإن لم يكن كذلك "تكتيكيًا" في أرض الميدان.

* الوصول للهدف الرابع، وإحياء أمل الهدّاف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية، في الزحف للصراع مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ، صاحب الـ7 أهداف.

وبخلاف ذلك، فإن عودة هالاند في مباراة شاقّة بحجم ويلز، ربما تعجله يتنفس الصعداء، بعودة "الوحش"، الذي أنقذ النرويج بعد ثلاث هزائم متتالية، وفيما بات مانشستر سيتي يمرّ بنفس المعاناة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ3 خسائر، وعدم تسجيله في آخر مباراتين، فإنه قد يكون أكثر عزمًا وتفاؤلًا بإنقاذ كتيبة إنزو ماريسكا، وتحقيق الفوز أخيرًا في البريمييرليج.