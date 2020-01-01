إدواردو يكشف عن سر الرقم 3 وأصعب موقف مع الهلال

إدواردو يرى أن عمر السومة أفضل مهاجم بالدوري السعودي.

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي، عن أصعب المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته في المملكة العربية السعودية، كما اختار أفضل مهاجم بالدوري السعودي للمحترفين.

ويشهد النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة، خوفًا على سلامة المواطنين.

إدواردو قال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "إصابتي بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد الياباني، هي أصعب موقف تعرضت له خلال مسيرتي مع الهلال".

المزيد من الفرق

اللاعب البرازيلي تابع: "تلك الإصابة تسببت في غيابي عن الملاعب مدة طويلة، وصلت إلى 7 أشهر، وكنت حزينًا لعدم استكمال نهائي البطولة القارية".

كارلوس أردف: "أحب اللعب في مركز 10 لأنه يجعلني قريبًا من منطقة الجزاء، ويساعدني على إحراز الأهداف".

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وكشف لاعب الهلال عن سر ارتدائه القميص رقم 3، حيث قال: "ارتديته مع جميع الفرق التي لعبت لها، لأنه مرتبط بالحظ لدي".

وعبر إدواردو عن سعادته البالغة لمشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2019، مشددًا على أن سعادته اكتملت بإنهائي البطولة ضمن أفضل 3 لاعبين بها.

ويرى إدواردو أن السوري عمر السومة الأفضل في الدوري السعودي، متفوقًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مشيرًا إلى أن الأخير لاعبًا مميزًا للغاية.

وتشير جميع المؤشرات إلى أن إدواردو سيرحل بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع الزعيم.