إدواردو يتحدث عن مواجهة فلامينجو في مونديال الأندية

مواجهة قوية بين الهلال وفلامينجو في مونديال الأندية

تحدث كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي عن مواجهة فلامينجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي، في الدور الثاني، بهدف دون رد أحرزه الفرنسي جوميس.

الزعيم السعودي يسعى لتحقيق إنجاز والتأهل إلى النهائي على حساب فلامينجو الذي يدربه المدير الفني السابق له، البرتغالي جيسوس.

وقال إدواردو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الفريق اليوم في ظرف مختلف ولاعبي الهلال اكتسبوا أمور جيدة من جيسوس ولكننا الآن تحت قيادة مدير فني جديد".

وأضاف: "لا توجد أفضلية لجيسوس أواللاعبين فالأمور تغيرت وكل عنصر سيعمل على استخدام أفضل الأسلحة المتاحه للفوز بالمباراة".

وتابع إدواردو: "هي مباراة كرة قدم وكل النتائج متاحه للفريقين وبالتأكيد أتمنى ترجيح كفة فريقي في هذه المباراة الصعبة".