إدواردو على وشك الرحيل - جلطة سراي يجتمع مع وكيله

موقف النادي التركي قوي مع اقتراب نهاية عقد البرازيلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن الهلال بعدما خطف نجم جلطة سراي التركي الموسم الماضي الفرنسي بافيتيمبي جوميس، فإن النادي التركي سيرد ما فعله الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزعيم حصل على خدمات جوميس في صيف عام 2018 مقابل ستة ملايين يورو، وهناك بعض التقارير الصحفية التي تؤكد أن مسؤولي الأسود يرغبون في استعادة المهاجم الفرنسي، لكن هذه المرة لن يكون وحده.

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وفقًا لصحيفة "globoesporte" البرازيلية فإن مسؤولي جلطة سراي دخلوا في مفاوضات مع إدواردو، حيث تواصلوا الأسبوع الماضي مع وكيل اللاعب مقدمين عرضًا جادًا.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تُحسم لصالح النادي التركي، نظرًا لاقتراب نهاية عقد البرازيلي مع الهلال بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد عقده حتى الآن.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا انضم للهلال في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك البرازيلي الموسم المنقضي في 35 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع ستة آخرين.