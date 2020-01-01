إدانة للجهاز الطبي لليونايتد، أسباب نجاح لوكاكو مع إنتر وفشله في مانشستر يونايتد؟

الإنتر عرف كيف يُعيد توهج الهداف البلجيكي

في مارس الماضي ذهب روميلو لوكاكو إلى مكتب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وأخبره بأنه يشعر أنه سيكون من الأفضل لكلا الطرفين رحيله في نهاية الموسم.

جاء طلب لوكاكو بعد أن تقدم كل من ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال عليه في ترتيب المهاجمين في أولد ترافورد، رغم أنه كان سببًا مباشرًا في ريمونتادا باريس الشهيرة في دوري الأبطال.

بعد أقل من عام تقريبًا، استفاد لوكاكو من رحيله إلى الإنتر بلا شك، في المقابل لا يمكن قول الشيء نفسه عن اليونايتد.

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أعاد المهاجم البلجيكي اكتشاف نفسه مع الإنتر بتسجيله 22 هدفًا وصناعة 5 في 33 مباراة في جميع المسابقات، تزامنًا مع خجل هجومي حاد أصاب اليونايتد الذي لم يجد أي مهاجمين متاحين لعلاجه سوى النيجيري المخضرم أوديون إيجالو من الصين.

ماذا حدث للوكاكو؟

أولاً هناك عامل فني يختص به أنطونيو كونتي، ففي مقابلة له مع سكاي سبورتس، وضع لوكاكو كونتي رفقة روبرتو مارتينيز ورونالدو كومان وستيف كلارك كأفضل المدربين الذين حصلوا على النتائج منه، مستبعدًا سولشاير ومورينيو.

هذا يعود لأن القالب التكتيكي لكونتي يُناسب لوكاكو في طريقة 3/5/2 بوجود أطراف توفر له الكرات العرضية وتجعله أقرب للثلث الأخيرة، وفي المنتخب البلجيكي يلعب بطريقة أقرب هي 3/4/3.

كما لعب العامل النفسي دورًا كبيرًا في تطور مستوى اللاعب ووجود مهاجم آخر بجانبه هو لاوتارو مارتينيز ساهم في تخفيف الأعباء عليه.

مشكلة لم يكتشفها الطاقم الطبي لليونايتد

كان لوكاكو موض انتقاد وسخرية بسبب زيادة الوزن التي عانى منها في آخر فترته مع اليونايتد، والانتقاد لم يأت من قبل الجمهور فحسب، بل وصفه جاري نيفيل بأنه "غير محترف بسبب زيادة وزنه الذي وصل إلى أكثر من 100 كيلوجرام.

لكن تصريحات نيفيل لا تفسر الحقيقة الكاملة، فلوكاكو كان يعاني من خلل ومشكلة في الجهاز الهضمني وهو ما تسبب في زيادة وزنه.

اكتشف إنتر المشكلة بسرعة وساعد لوكاكو في خسارة أكثر من 5 كيلوجرامات في 12 يومًا فقط. استعاد لوكاكو للياقته البدنية واستعاد سرعته المميزة.

هذا الأمر ينعكس بشكل سيء على الطاقم الطبي في اليونايتد. لماذا لم يتمكنوا من اكتشاف مشكلة لاحظها فريق إنتر على الفور تقريبًا؟

ربما كان لوكاكو لا يزال لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الآن لو كانوا على دراية.

عناية الإنتر باللاعب ساهمت في إعادته لصورته المعهودة في موسمه الأول في اليونايتد ومواسمه المميزة في إيفرتون، كما عمل اللاعب على نفسه باتباع نظام غذائي جديد يعتمد على الأسماك والبطاطا والمعكرونة والخضروات النيئة.