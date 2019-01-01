فيديو - إدواردو: سعيد بالتواجد في الهلال وللتتويج الآسيوي

اللاعب البرازيلي يتحدث عن التتويج بدوري أبطال آسيا وتواجده بالهلال

عبر البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب فريق نادي الهلال السعودي، عن سعادته البالغة، بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالبطولة القارية.

اللاعب البرازيلي قال خلال الحفل الذي أقيم احتفالًا بالبطولة الآسيوية: "أشكر الجميع على الدعم الذي لاقيته".

كارلوس إدواردو تابع: "منذ أن أتيت إلى الهلال، كانت هناك محاولات مستمرة للتتويج بالبطولة الآسيوية حتى تم تحقيقها".

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

صانع ألعاب الهلال أردف: "أشعر بفرحة كبيرة بعد تحقيق البطولة أخيرًا، وسعيد بالتواجد بينكم اليوم".

الهيئة العامة للرياضة قررت إقامة حفلًا للهلال، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، الذي غاب عن الزعيم 19 عامًا.