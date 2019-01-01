إدارة نادي الاتحاد تخاطب الهيئة العامة للرياضة بشأن جماهيره

نادي الاتحاد يطالب بفتح ملعب الأمير قيصل بن فهد أمام الجماهير

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لجأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي إلى مخاطبة الهيئة العامة للرياضة من أجل فتح مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد للجماهير قبل مباراة ذوب أهن أصفهان.

ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على ذوب أهن أصفهان الإيراني مساء الإثنين المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أسيا.

ومن المفترض أن تجرى المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، ونظرًا للأزمة ما بين السعودية وقطر سيكون من الصعب أن تذهب الجماهير الإتحادية إلى المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وذكرت مصادر سعودية أن إدارة نادي الاتحاد قررت وضع شاشات سينيمائية تتيح للجماهير متابعة المباراة كما حدث في مباراة دور المجموعات أمام لوكوموتيف الأوزبكي.

ومن المنتظر موافقة الهيئة العامة للرياضة في السعودية على فتح مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد في مدينة جدة.

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يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ليقطع شوطًا نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.