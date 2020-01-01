إدارة ريال مدريد توجه رسالة صادمة لزيدان

اجتماع حاسم حول ترتيبات الموسم القادم

"صيف بلا تعاقدات" كان هذا العنوان الأوضح لاجتماع إدارة ريال مدريد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونجوم الفريق، لبحث ترتيبات الموسم القادم.

ريال نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني على حساب برشلونة، وخرج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

الموسم الحالي كان في غاية الصعوبة من الناحية المالية على معظم الأندية بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا، وهي الأزمة التي ستؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن الرسالة الواضحة التي حصل عليها زيدان، بصعوبة التعاقد مع صفقات كبيرة أو ضم أي لاعبين من الأساس، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي.

الخطوة الأولى كانت بإعلان عودة ألفونس أريولا إلى باريس سان جيرمان، لعدم امتلاك النادي الأموال للتعاقد معه بشكل نهائي.

الخطوة الثانية ستكون بالاستفادة من اللاعبين المعارين، وأبرزهم مارتين أوديجارد وداني سيبايوس والحارس الأوكراني أندري لونين.

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المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع باللاعبين وزيدان والعاملين بالنادي، وأخبرهم بشكل علني بهذه الرسالة بعدم إمكانية ضم لاعبين جدد في الصيف.

وانتهى الحديث برسالة عن موعد العودة مرة أخرى للتدريبات في 30 أغسطس، وكذلك الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها بسبب فيروس كورونا.