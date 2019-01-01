إدارة ريال مدريد تشعر بالذنب لظلم سولاري

راديو مايوركا يتحدث عن مشاعر إدارة ريال مدريد تجاه لوبيتيجي وسولاري في الوقت الحالي

ذكرت مصادر إسبانية مقربة من إدارة ريال مدريد أنه في مكاتب النادي الملكي هناك شعور أن الإقالة لم تكن ظالمة بحق خولين لوبيتيجي، ولكنها كانت كذلك في حق سانتياجو سولاري.

وأقال ريال مدريد كلا المدربين في منتصف الموسم الماضي لسوء النتائج، أولهما كان لوبيتيجي عقب الخسارة من برشلونة في الدوري بخمسة أهداف لهدف، ثم سولاري عقب خروجه من كأس ملك إسبانيا وتوديعه لدوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد أياكس أمستردام.

وحول ذلك، ذكر راديو ماركا أن إدارة ريال مدريد بدأت تعتقد في الوقت الحالي أن القرار الذي تم اتخاذه بإقالة المدرب الأرجنتيني من منصبه كان ظالمًا.

وأتى ذلك بناء على عدم الالتفات لمطالب سانتياجو سولاري الذي طالب بعدد من التعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية، ولكن الإدارة رفضت الانصياع لرغباته.

وذكر راديو ماركا أيضًا أن سولاري قد طالب بالتعاقد مع مارتن أوديجارد وتوسل خلال الميركاتو الشتوي، ولكن إدارة الفريق الملكي أرادت أن يكتمل الموسم بنفس القائمة التي بدأ بها.

وفي الوقت الحالي الذي احتاج فيه ريال مدريد إلى عدد من التعاقدات، ورغم ذلك لم ينجح في الوصول إلى ما أراد، شعر المسؤولون عن ريال مدريد أن قرار إقالة سولاري كان ظالمًا إلى حد كبير.

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يذكر أن زين الدين زيدان قد عاد إلى ريال مدريد في مارس الماضي، ليبدأ ولايته الثانية بعد فشل حقبتي خولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.