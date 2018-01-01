إدارة الوصل توافق على رحيل حسن العبدولي وتبحث عن مدير فني جديد

المدير الفني الوطني قد تقدم بالاستقالة من قيادة نادي الوصل عقب الخروج من منافسات بطولة كأس الخليج العربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الوصل الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبول استقالة المدير الفني حسن العبدولي التي قدمها لمجلس إدارة النادي.

الحساب الرسمي لنادي الوصل قال : "مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية".

وأضاف الحساب : "تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة". اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

وكان المدير الفني الوطني قد تقدم بالاستقالة من قيادة نادي الوصل عقب الخروج من منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

تقارير - #الاتحاد حسم صفقة جاري رودريجيز لاعب جالاتا سراي التركيhttps://t.co/wQWgN8uBfZ pic.twitter.com/AiLtDlChZw — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 29, 2018

وخرج الوصل أمام نادي النصر من ربع نهائي كأس الخليج العربي، عقب الخسارة بركلات الجزاء في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.