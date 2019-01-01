إدارة الوصل تقرر تجديد عقدي عبد الرحمن والبلوشي

رغم عدم مشاركته الموسم الماضي إلا قليل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي الوصل الإماراتي، تجديد التعاقد مع عبد الرحمن علي، مدافع الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يقدم عبد الرحمن المستوى الجيد خلال الفترة الماضية، ولكن إدارة الوصل قررت تجديد عقده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بالرغم من انخفاض معدل مشاركات عبد الرحمن علي مع الوصل، إلا وأن إدارة ناديه قررت تجديد عقده.

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لعب 37 🏟️

سجل 9 ⚽️



هل سيكون فرجاني ساسي الصفقة المقبلة لـ @Alhilal_FC🤔 pic.twitter.com/JcLeDQpHMS — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

صاحب الـ26 عامًا شارك مع الوصل في 13 مباراة فقط، خلال موسم 2018/2019.

إدارة اوصل قررت تجديد عقد عبد الرحمن علي، بالإضافة لزميله حمد البلوشي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ولم يشارك حمد البلوشي هو الآخر في الموسم الماضي، سوى في 772 دقيقة طوال الموسم الماضي.