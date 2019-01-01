إدارة الهلال تُخاطب الأهلي لتحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب

إدارة الزعيم طلب من الأهلي حضور الأخير للرياض للعب مباراة تكريمية للاعب الليبي طارق التائب

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الهلال وجهت خطاباً إلى نظيرتها في النادي الأهلي المصري من أجل التواجد في مباراة اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الزعيم طلب من الأهلي حضور الأخير للرياض للعب مباراة تكريمية للاعب الليبي طارق التائب الذي يسعى ليكون حفل اعتزاله خلال موسم الرياض الحالي.

وتنتظر إدارة نادي الهلال موافقة الأهلي المصري حتى يبحثوا الوقت المناسب للناديين للمشاركة في تكريم لاعب الهلال السابق الليبي طارق التايب.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قد أكد في تصريحات تلفزيونية عن إقامة مباراة اعتزال للاعب الليبي ونجم نادي الهلال السعودي السابق طارق التائب.

وفي تصريحات لبرنامج الديوانية في القنوات الرياضية السعودية أكد معالي المستشار إقامة حفل اعتزال لنجم ‫الهلال السابق الليبي "طارق التائب" بين الزعيم والنادي الأهلي المصري.

تقارير .. كارلوس إدواردو وجيوفينكو يرغبان في الرحيل عن الهلال

وأكد الشيخ على موافقة النادي الأهلي على المشاركة في مباراة تكريم التائب لاعب الهلال السعودي المعتزل في مباراة ودية لم يتحدد موعدها.