إدارة النصر تستفسر من الاتحاد الآسيوي عن سبب إيقاف وليد عبدالله

طالب الآسيوي بحيثيات قرار إيقاف حارس الفريق الأول لكرة القدم

خاطبت إدارة نادي النصر السعودي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل معرفة أسباب العقوبة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق وليد عبدالله.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي بإيقاف وليد عبد الله حارس النصر خمسة مباريات بعد طرده في لقاء السد القطري في ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

وودع النصر دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقائي الذهاب والإياب أمام السد القطري.

إدارة العالمي طالب الآسيوي بحيثيات قرار إيقاف حارس الفريق الأول لكرة القدم، 5 مباريات قارية، على خلفية طرده.

وترغب إدارة النصر في إعداد ملف متكامل يشمل مذكرة استئناف ضد القرار الانضباطي، بمجرد وصول إفادة الاتحاد القاري.

ويُعد وليد عبد الله هو الحارس البديل للأسترالي برادلي جونز في النصر وذلك خلال الموسم الحالي من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وليد عبد الله يلعب موسمه الرابع مع العالمي 39 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.