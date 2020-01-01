إدارة القادسية ترصد مكافأة استثنائية للفوز على الهلال بالدوري

هل يحقق لاعبي القادسية الفوز على الهلال؟

رصدت إدارة نادي القادسية، مكافأة مالية استثنائية للاعبي الفريق، من أجل تحقيق الفوز على الهلال، في المباراة المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه القادسية مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالجولة التاسعة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة القادسية تحفظت على رقم المكافأة المالية التي سيتم دفعها للاعبين، حيث أكدت على أنها غير مرتبطة بالفوز على الهلال، بل مرتبطة بآلية المكافآت التصاعدية التي أقرتها ضمن لائحتها الداخلية.

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وتتضمن خطط نادي القادسية الاستراتيجية رفع قيمة المكافآت المالية لفريق كرة القدم، من أجل تحقيق أفضل النتائج في الدوري هذا الموسم، حسم البقاء بشكل مبكر في دوري المحترفين.

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إدارة نادي القادسية، تسعى للوصول إلى منطقة الأمان والاستمرار ضمن فرق دوري المحترفين، في وقت مبكر، وقبل أن تصل المسابقة للأمتار الأخيرة.

لاعبو القادسية سيحصلون على المكافأة الأعلى في حال الفوز على الهلال، وذلك لاستمرار النتائج الإيجابية، بعد الفوز خلال الجولتين الماضيتين ببطولة الدوري.