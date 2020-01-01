إدارة الشباب تتوصل إلى اتفاق لاعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان

من المتوقع أن يلعب الشباب جميع مبارياته المقبلة في الدوري والبطولة العربية

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للرياضة السعودي في اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب ضمن الملاعب الرسمية المعتمدة خلال الموسم الجاري.

وعانى نادي الشباب خلال الموسم الحالي بسبب الملاعب، حيث أقيمت في هذا الموسم ثماني مباريات رسمية على استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي.

ويسعى مسؤولي نادي الشباب لتجهيز الملعب لمباريات الفريق سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من الخطوات التي قامت بها الإدارة من أجل الإصلاح، ومنها تركيب مقاعد في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للعائلات.

وشملت التعديلات تجهيز مداخل خاصة لجماهير الفريقين، وتجهيزات أمنية بوجود حاجز على كامل الملعب، علاوة على مداخل خاصة للفريقين بعيدة عن الجماهير ومدخل مخصص للحكام.

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ومن المتوقع أن يلعب الشباب جميع مبارياته المقبلة في الدوري والبطولة العربية المقامة في الرياض على ملعب النادي.