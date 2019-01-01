إدارة الاتحاد تُطمئن الجماهير على بقاء فواز القرني وفهد المولد

إدارة العميد ترفض التخلي عن حارس الفريق فواز القرني ولاعب الوسط فهد المولد

أكدت تقارير مقربة من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي وجود رغبة في الحفاظ على نجوم الفريق وعدم وجود نية للتخلي عن أي لاعب من أعمدة الفريق الأساسية خلال الفترة المُقبلة.

التقارير قالت أن إدارة العميد ترفض التخلي عن حارس الفريق فواز القرني ولاعب الوسط فهد المولد، بعكس ما تحدثت بعض التقارير مؤخرًا.

وأضافت التقارير أن الإدارة وضعت في مقدمة اهتماماتها الحفاظ على مكتسبات النادي وعدم التفريط في النجوم الذين يخدمون مصلحة الفريق

وتأتي هذه الأنباء في ظل وجود رغبة العديد من الأندية التي كانت تسعى خلال الفترة الأخيرة خطف عدد من نجوم الفريق الكروي الأول بسبب ما يُعاني منه الفريق مؤخرًا من حالة تخبط.

وطمأن الرئيس أنمار الحائلي جماهير ناديه بأن الإدارة لا تفكر في بيع نجوم الفريق أو التفريط بهم بل إنها تسعى في الوقت الراهن على تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الشتوية المقبلة.

كما طالب الحائلي الجماهير بعدم الانصياع لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي ومؤكداً بأن كل ما يدور في الفترة الراهنة تعد محاولات فاشلة لبعض من يحاول الاصطياد في الماء العكر.

وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن رغبة ناديي النصر والهلال في التعاقد مع الحارس المتألق مؤخرًا فواز القرني خاصة بعدما قدم مستوى جيد رفقة الأخضر السعودي في خليجي 24.

الأرقام المتوازنة تؤكد صعوبة مواجهة النصر والفيحاء

في إطار أخر، تُدير الادارة باتفاق مع المدرب الهولندي تين كات عددًا من ملفات اللاعبين حيث إنها ستقوم بالمفاضلة بين الملفات ومن ثم تقديم عروضها خلال اليومين المقبلين، إذ ترغب الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين أجانب.