إدارة الاتحاد تشتري تذاكر مباراة الفتح وتوزعها مجانًا على الجماهير

حساب الاتحاد غرد عبر تويتر : "قام مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي بشراء كامل التذاكر المتبقية من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الفتح للدرجة الموحدة وتوزيعها على الجماهير مجاناً في منافذ التوزيع في شباك (4) و (5) في ملعب الجوهرة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم"
يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ11 في ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الفتح في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
قام مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي بشراء كامل التذاكر المتبقية من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الفتح للدرجة الموحدة وتوزيعها على الجماهير مجاناً في منافذ التوزيع في شباك (4) و (5) في ملعب الجوهرة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.#ForeverAFighter