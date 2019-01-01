إدارة الاتحاد تسعى لتوفير 50 مليون ريال من إعارات اللاعبين

لا يُمانع التخلي عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة إنمار الحائلي قد اتفقت مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا على إعارة عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن نادي الاتحاد سيُعير كل من الإيفواري سيكو سانوجو والبرازيلي جوناس بالإضافة إلى الحارس البرازيلي جروهي، وكانت الإدارة قد أعارت لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز لنادي فناربخشة التركي.

وأضافت التقارير أن إدارة الحائلي الحصول على 6 ملايين يورو الموسم الحالي والموسم المُقبل، ما يُعادل (50 مليون ريال سعودي)، من إعارة هؤلاء اللاعبين.

سييرا أبلغ إدارة العميد بعدم حاجته لهؤلاء المحترفين، ولا يُمانع التخلي عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت التقارير أن سييرا استقر على بقاء الخماسي المحترف كريم الأحمدي، مانويل دا كوستا، البرازيلي رومارينيو، وفيلانويفا، والصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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يُذكر أن إدارة الاتحاد أصبحت قريبة جدًا من التعاقد مع الثنائي إيمليانو فيتشو، والتشيلي صاحب الجنسية الفلسطينية خيمينيز.