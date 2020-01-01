إدارة الاتحاد تتوصل إلى اتفاق مع جلطة سراي التركي لتفادي عقوبات الفيفا

كان نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع اللاعب جاري رودريجيز، في شتاء الموسم الماضي

تمكنت إدارة نادي الاتحاد من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي جلطة سراي التركي على تأجيل دفعة تأخير مستحقة نظير انتقال الرأس أخضري جاري رودريجيز، لاعب الفريق السابق.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن الإدارة القانونية في العميد توصلت إلى الاتفاق من أجل عدم التعرض لأي عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع اللاعب جاري رودريجيز، في شتاء الموسم الماضي، ولكنه رحل سريعًا عن الفريق بسبب سوء مستواه الفني.

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وتأخرت إدارة الاتحاد عن دفع مبلغ 500 ألف دولار، تمثِّل غرامة تأخير للنادي التركي، أمس الأول، لذا كثفت الإدارة القانونية مساعيها من أجل تأجيل المبلغ إلى وقت لاحق بعد اتفاق الطرفين.

وقامت إدارة العميد خلال الفترة الماضية بسداد 2.5 مليون دولار من مستحقات النادي التركي، تمثِّل الدفعة الأخيرة، وتبقَّى فقط 500 ألف دولار لإغلاق القضية بشكل نهائي.

يُذكر أن تقارير صحفية، كشفت أمس الخميس، عن حقيقة رغبة إدارة نادي الاتحاد، في إبرام صفقة تبادلية مع نادي فنربخشه التركي، لاستعادة خدمات الرأس أخضري جاري رودريجيز، في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد ليس لديها رغبة في استعادة خدمات رودريجيز، وقطع إعارته مع نادي فنربخشه.