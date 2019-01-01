إدارة الاتحاد تتفق مع تين كات على التعاقد مع مدافع أجنبي واحد

كان المدرب الهولندي قد طالب الإدارة بالتعاقد مع ثنائي أجنبي في الخط الخلفي

استقرت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي مع المدير الفني الهولندي تي كات على التعاقد مع مدافع أجنبي واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وكان المدرب الهولندي قد طالب الإدارة بالتعاقد مع ثنائي أجنبي في الخط الخلفي، إلا أن هناك بعض القناعات قد تغيرت لدى الإدارة والمدير الفني.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لتحديد أولويات اللاعبين الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي دعم المراكز التي يحتاجها الفريق.

وبررت الإدارة تعاقدها مع مدافع واحد فقط نظرًا لتواجد كريم الأحمدي، وإعادة تسجيل البرازيلي جوناس، كما هو منتظر، لاعب خط الوسط الدفاعي، مما ساهم في تغيير رأي الهولندي والاكتفاء بمدافع وحيد.

وينتظر أن يحدد الهولندي كات مدرب فريق الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، الخانة الجديدة التي يريد فيها التعاقد مع لاعب أجنبي.

وتأتي رغبة الإدارة لدعم الخط الخلفي بعد رحيل اللاعب مروان دا كوستا عن صفوف الفريق بسبب عدم حصوله على بعض الوعود من رئيس النادي إنمار الحائلي كما أعلن من قبل.

يُذكر أن نادي الاتحاد يُعاني بشكل واضح على الصعيد المحلي مؤخرًا، حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.