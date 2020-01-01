إدارة الاتحاد تتعلم من أخطاء الماضي وتتحرك لحل الأزمات مع الفيفا

يُعاني الفريق خلال الفترة الحالية من الديون المتراكمة على إدارة النادي

بدأت إدارة نادي الاتحاد التحرك لحل الأزمات التي تُحاصر الفريق خلال الفترة الحالية، والتهديد الذي تجده الإدارة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويُعاني الفريق خلال الفترة الحالية من الديون المتراكمة على إدارة النادي، والمستحقات المتأخرة للمحترفين الأجانب.

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وبحسب "الرياضية"، فإن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع جلطة سراي التركي، بشأن الغرامة المترتبة على تأخير دفع قيمة انتقال النجم جاري رودريجز.

ونجحت الإدارة في جدولة الغرامة المتأخرة من خلال دفعتين، ليس ذلك فقط، بل سدد الاتحاد الدفعة الأولى، على أن يتم سداد الدفعة الأخيرة، في وقت لاحق.

كما قدمت إدارة العميد استئنافًا على القرار الصادر من المحكمة الرياضية "الكأس"، لمصلحة المغربي مروان داكوستا، وذلك بعد أن تسلم حيثيات الحكم التي طلبها في وقت سابق.

وفي الإطار نفسه تعمل إدارة النادي على قدم وساق، مع محامٍ، تمت الاستعانة به من أجل متابعة القضايا الخارجية، والنظر فيها.

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وتأمل إدارة الاتحاد الحالية عدم تكرار أخطاء الماضي، حينما تعرض الفريق لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإيقاف عن التعاقدات.