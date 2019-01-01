إدارة إنتر غاضبة من صور إيكاردي وواندا وطبيب نفسي: غير راشد

إدارة نادي إنتر تبدي غضبها الواضح من صور لاعبها ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا الأخير وطبيب نفسي يفسر تصرفه بأنه تأخر نضوج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود حالة غضب كبيرة في صفوف فريق إنتر ميلان وإدارته من صور اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأخيرة رفقة زوجته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن النادي كان قد طلب من اللاعب الإبقاء على الأمور هادئة في الفترة الجارية عقب أزمته الأخيرة.

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وكان إيكاردي قد نشر عدة صورة جريئة للغاية رفقة زوجته واندا نارا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وفسر أحد الأطباء النفسيين تصرف إيكاردي على أنه عدم نضوج، وأكد ذلك في تصريحات صحفية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

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وقال الطبيب: "ما يحدث من إيكاردي هي علامات تظهر في شخص غير راشد ويتبع أهواء من حوله، عليه أن يتخذ من الكبار مثلًأ أعلى، مثلًا كريستيانو رونالدو كان لاعبًا شابًا مثله، لكنه دومًا ما يحافظ على صورته".

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد ارتبط اسمه مرارًا بالرحيل عن صفوف فريق إنتر في الصيف المقبل، خاصة بعد أزمته التي استمرت لأشهر مع إدارة الفريق.