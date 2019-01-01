إدارة أحد تنتظر تقرير طبي لفسخ عقد مؤمن زكريا والأهلي لا يتمنى عودته

هذه الخطوة تأتي بسبب طلب إدارة نادي أحد الكشف عن حالة اللاعب لبحث إمكانية ضم أجنبي بديل له

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي أحد السعودي تنتظر توصية من قبل اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإخضاع المصري مؤمن زكريا، لفحوصات إضافية.

صحيفة "الرياضية" السعودية بحسب مصادرها، كشفت أن هذه الخطوة تأتي بسبب طلب إدارة نادي أحد الكشف عن حالة اللاعب لبحث إمكانية ضم أجنبي بديل له.

وكانت اللجنة فحصت زكريا، أمس الأول في الرياض، مستعينة بعدد من الأطباء، بناءً على طلب إدارة أحد، التي سألت الاتحاد منحها إذنًا بقيد لاعب أجنبي آخر.

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تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي أحد ترغب في فسخ عقد اللاعب، بسبب عدم المشاركة في أي مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي، لعدم جاهزيته لياقيًّا.

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يُذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أعرب عن أمنيته في بقاء مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار إلى أحد السعودي، في فريقه، موضحًا أنه حال فسخ تعاقده فلن يستطيع المشاركة مع الأهلي حتى نهاية الموسم.