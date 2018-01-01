إحصائية – 15 تغييراً في تشكيلة الهلال لتحقيق فوزين فقط

الهلال لم يتذوق طعم الفوز في آخر ست مباريات إلا في مناسبتين فقط

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط الهلال، في فخ التعادل بهدفين لكل فريق امام التعاون منذ قليل، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد تعادل اليوم، وصل الهلال إلى التعادل الثالث له خلال آخر ست مباريات في الدوري السعودي.

وقدمت شبكة أوبتا للإحصائيات، إحصائية غريبة حول نتائج الزعيم في المباريات الأخيرة، الهلال أجرى 15 تغيراً على تشكيلته الأساسية في آخر ست مباريات، ونتج عن هذا فوزين وخسارة وثلاثة تعادلات.

في حين أنه أجرى 16 تغييراً فقط في أول تسع مباريات، حقق من خلال الفوز في التسع مناسبات.

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.