إحصائية تؤكد تألق أوبلاك مع أتليتيكو مدريد هذا الموسم

يعيش يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو مدريد حالة من التألق في الآونة الأخيرة، ولا تتوقف تصدياته الإعجازية عن الظهور مباراة تل والأخرى.

أتليتيكو مدريد كان على موعد مع أتليتيك بلباو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، وشهد الشوط الأول والذي تقدم فيه الفريق المدريدي، تألقًا بارزًا من الدولي السلوفيني.

18 - Jan Oblak has saved 18 of the last 19 shots on target he has faced for Atletico de Madrid in all competitions, conceding only a direct free-kick goal by Dani Parejo in the last matchday. Titan. pic.twitter.com/HDqbC8QNFM