إحصائية تؤكد تألق أوبلاك مع أتليتيكو مدريد هذا الموسم

تألق كبير من أوبلاك..

يعيش يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو مدريد حالة من التألق في الآونة الأخيرة، ولا تتوقف تصدياته الإعجازية عن الظهور مباراة تل والأخرى.

أتليتيكو مدريد كان على موعد مع أتليتيك بلباو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، وشهد الشوط الأول والذي تقدم فيه الفريق المدريدي، تألقًا بارزًا من الدولي السلوفيني.

18 - Jan Oblak has saved 18 of the last 19 shots on target he has faced for Atletico de Madrid in all competitions, conceding only a direct free-kick goal by Dani Parejo in the last matchday. Titan. pic.twitter.com/HDqbC8QNFM — OptaJose (@OptaJose) October 26, 2019

وبرزت إحصائية تؤكد مدى تألق أوبلاك، إذ تصدى صاحب الـ 26 عامًا لـ 18 تسديدة من آخر 19 تسديدة سُددت على مرماه.

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الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة وتألق يان أوبلاك كان داني باريخو قائد فالنسيا، والذي أسكن الكرة شباك أتليتيكو الأسبوع الماضي بعد ركلة حرة لا تصد ولا ترد في المباراة التي انتهت بتعادل الخفافيش والروخيبلانكوس بهدف لكل فريق.

الجدير بالذكر أن أتليتيكو مدريد يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة وقد دخت شباكه فقط 5 أهداف في 10 مباريات في الليجا هذا الموسم ليكون بذلك أقوى خط دفاع في الدوري الإسباني مناصفة مع أتليتيك بلباو.