إجابات غامضة من أنشيلوتي بشأن بيبي وتيرني

أنشيلوتي يتحدث بحذر عن الأهداف المحتملة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإفراط في السعادة بفوز فريقه الودي على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"الأمر ليس سهلاً أبداً. في الموسم الماضي تلقينا خمسة أهداف وخسرنا 5-0، لقد تقدمنا ولكنه فقط الموسم التحضيري".

وأضاف:"لم نقلق حين خسرنا 5-0 وبالتالي لا يجب علينا السعادة بهذا الفوز. الفرق مشغولة في هذا الوقت التحضيري وليفربنول سافر كثيراً".

وأوضح:"ليس من السهل أن تكون جاهزاً، إذا كان الفريق جاهزاً الآن فهذا يعني وجود خطب ما. يجب أن تكون جاهزاً حين يبدأ الموسم".

وعن المباراة تابع:"لقد كانت مباراة جيدة، أنا سعيد لأننا في نهاية الموسم التحضيري وأردنا أن ننهيه بشكل جيد وأداء جيد مثل هذا. من المهم أن نخوض تلك الاختبارات كفريق قوي".

أما عن هدفه السابق نيكولاس بيبي نجم ليل القريب من آرسنال قال:"لست محبطاً، لا أحب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى، السوق لا يزال طويلاً".

وعن كيران تيرني ظهير سلتيك الاسكتلندي قال:"إنه لاعب جيد، لاعب لسلتيك. لدينا ظهيرين جيدين على اليسار".

يذكر أن نابولي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني وراء يوفنتوس البطل شبه الدائم مؤخراً للدوري الإيطالي.