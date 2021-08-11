إثارة جديدة في الدوري الإسباني.. الاتحاد في صف ريال مدريد وبرشلونة ضد الرابطة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يهدد بدعوى قضائية لوقف اتفاقية Cvc.

تتوالى الاعتراضات على الاتفاق بين رابطة الدوري الإسباني "الليجا" وبين Cvc.

فبعد معارضة برشلونة وتهديد ريال مدريد باللجوء للقضاء؛ ها هو الاتحاد الإسباني ينضم لهما ويعلن اعتراضه ومعارضته للفكرة قانونيًا.

ماذا أصدر الاتحاد الإسباني اليوم؟

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا، اليوم الأربعاء، يعترض على الاتفاقية أبرز ما جاء فيه "الاتحاد الإسباني كان لديه فرصة لفحص بعض الوثائق خلال 48 ساعة فقط قبل اجتماع الغد. الاتفاقية مع Cvc بشأن الحقوق المرئية غير متجانسة ونعارضها لأسباب قانونية. إن أرادت الأندية الاستدانة فلا مشكلة في ذلك لكن ليس بإجبار الجميع بعقد رهيب وانتهازي ومؤسف لمستقبل الكرة الإسبانية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للمستفيدين منه سواء الصندوق أو غيره".

وتابع الاتحاد أنه لن يسمح ببيع الحقوق المرئية للكرة الإسبانية خلال الخمسين سنة المقبلة بعقد معيب وسيتخذ الاتحاد كافة الإجراءات القانونية للحيلولة دون ذلك.

وتأتي خطوة الاتحاد الإسباني بعد يوم من إعلان ريال مدريد في بيان رسمي رفعه قضية لوقف الاتفاقية.

ما الأزمة الجديدة في الكرة الإسبانية؟

قبل أسبوع أعلنت رابطة الليجا عن توقيعها عقدًا مع شركة Cvc للاستثمارات التي ستضخ 2.7 مليار يورو بشكل عاجل للأندية فيما يقدر بنسبة 10% من قيمة البطولة.

الاتفاقية ستبيع بمقتضاها الحقوق المرئية للدوري الذي سترد أندية ما دُفع لها على 40 سنة.

كيف رد تيباس على بيان الاتحاد الإسباني؟

خابيير تيباس رئيس رابطة الليجا الذي يدافع بضراوة عن الاتفاقية، رد على بيان الاتحاد على حسابه الرسمي على تويتر وقال: "أوه.. لا، مشروع قضى على الكرة الإسبانية لم يعلنوه حتى، لن يفشلوا في مهاجمة الليجا. عليهم إتباع التعليمات.. هذا إن كانت الوثائق قد دُرست".

Por fin la @rfef saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español NI SE PRONUNCIAN. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos! https://t.co/JYUNEWTbQq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 11, 2021

ومنذ أيام وتيباس يهاجم رئيسي برشلونة وريال مدريد "جوان لابورتا وفلورنتينو بيريز" لاعتراضهما على المشروع.

بل يتهم تيباس لابورتا بأنه تابع لرئيس ريال مدريد.

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