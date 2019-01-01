كأس أمم أفريقيا

إبراهيم كمارا: يجب علينا استغلال نقاط الضعف للفوز على الجزائر

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مدرب كوت ديفوار يتحدث عن الجزائر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف إبراهيم كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن أنه يعلم جيدًا نقاط الضعف التي سيسعى لاستغلالها أمام الجزائر في المباراة التي ستجمع بينهما.

كمارا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الجزائر فريق قوي، ولاعبيه في حالة استنفار بشكل دائم، وعلينا أن نحقق ما نسعى له أمامهم".

مدرب كوت ديفوار تابع: "الجزائر لديها فريق قوي، خاصة على المستوى الهجومي، وقدموا مباريات رائعة، ولكن المواجهة في النهاية على أرضية الملعب".

إبراهيم كمارا أردف: "نعرف جيدًا قوة دفاع الجزائر، والتي لم تستقبل أي أهداف في البطولة، ولكن هناك نقاط ضعف سنعمل على استغلالها من البداية".

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وواصل: "يجب علينا أن نبذل مجهود بدني وذهني، وأن نحافظ على اسم وهيبة منتخب كوت ديفوار".

الجزائر سيواجه نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ الخميس، في دور الربع نهائي بكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

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