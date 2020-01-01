فيديو | إبراهيم سعيد: أنا أفضل وأمهر من فان دايك

لاعب إيفرتون ومنتخب مصر السابق يتحدث عن مدافع ليفربول.

وصف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي و الزمالك ومنتخب مصر السابق، نفسه بأنه أفضل من الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي .

وخلال تواجده في برنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "تن" المصرية، قال إبراهيم سعيد: "أنا أمهر من فان دايك، لأنه يلعب في مركز واحد فقط، بينما كنت ألعب في أكثر من مركز".

مقدم البرنامج سأل إبراهيم سعيد مجددًا: "هل أنت أمهر من فان دايك وأفضل منه؟"، ليرد لاعب إيفرتون السابق قائلًا: "بكل تأكيد أنا أفضل منه".

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إبراهيم سعيد تابع: "أتحدث بجدية عن هذا الأمر، إذا قمت بالمقارنة بيني وبينه ستجد أن هناك فرقًا شاسعًا بيننا في كل شيء، لأن لديه سلبية وهي أنه عندما يفقد تركيزه يظهر بشكل غير جيد تمامًا".

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وواصل سعيد: "الإمكانيات التي يمتلكها بالإضافة إلى زملائه بالفريق، تجعل أي لاعب يتألق ويظهر بهذا المستوى، أنا أتحدث بجدية عن هذا الأمر".

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته قائلًا: "فان دايك مدافع جيد، ولكنه يقوم أحيانًا بأخطاء مثل جميع المدافعين في العالم".

واحترف إبراهيم سعيد في صفوف إيفرتون الإنجليزي ، ولكنه لم يشارك مع فريقه ورحل سريعًا، بسبب مشكلته مع مدربه، حيث كان سيلعب مباراة ديربي أمام ليفربول، وقام بصبغ شعره باللون الأحمر، وهو الأمر الذي أحدث أزمه له، وعجل برحيله وعودته إلى مصر.

يذكر أن فان دايك توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليفربول أمس الخميس، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلي بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.