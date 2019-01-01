إبراهيم حسن: جماهير الأهلي تعرف الآن من المظلوم

مدير الكرة في بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، على أن الأهلي كان منافس قويًا رغم تحقيق الفوز عليه بالدوري.

إبراهيم حسن قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "الفوز فريق بتاريخ الأهلي أمر مميز، وليس من السهل أن يحقق الفوز عليه أحد".

مدير الكرة في بيراميدز تابع: "الأهلي لا يعاني من أي مشاكل أو نقص في اللاعبين، بل لديه لاعبين هائلين، كما قام بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين مثل رمضان صبحي".

وأردف: "اللعب بجدية في مواجهة فريقي السابق، تعلمته داخل جدران النادي الأهلي، وهي صفة أصيلة".

لاعب الأهلي والزمالك السابق قال: "جماهير الأهلي الآن أصبحت تعرف من الظالم ومن المظلوم بعد رحيلنا من القلعة الحمراء بسنوات".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.