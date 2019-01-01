إبراهيم بايش: مواجهة الإمارات كانت صعبة ونعمل على تصحيح الأخطاء

العراق حقق الانتصار على الإمارات بهدفين دون رد

قطر - ماجد جزر

عبر إبراهيم بايش، لاعب المنتخب العراقي، عن سعادته بانتصار فريقه على الإمارات، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

العراق حقق الفوز على الإمارات بهدفين دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج.

بايش قال خلال تصريحات لمراسل "جول" عقب المباراة: "نهدي الفوز للشعب العراقي، خاصة للشهداء والأبطال العراقيين، المنتخب الإماراتي جيد والمباراة كانت صعبة للغاية".

لاعب العراق تابع: "أتمنى أن نقدم أداء جيد أمام المنتخب اليمني، وأن تكون كأس الخليج من نصيبنا هذا العام".

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وبعد سؤاله عن عدم لعبه في مركزه، قال بايش: "ألعب في أي مركز يطلبه مني المدرب، المهم أن أدافع عن قميص الوطن".

وواصل: "كل مباراة نلعبها نهائي، مباراة القطر كانت بها عناصر شباب، عكس مواجهة الإمارات التي كانت فيها عناصر الخبرة".

واختتم بايش تصريحاته قائلًا: "نعمل على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة اليمن ومباريات نصف النهائي".

العراق حجز مقعدًا في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد الفوز على قطر في مباراة الجولة الأولى، ثم الإمارات بالجولة الثانية.