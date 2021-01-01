إبراهيموفيتش يغادر تدريبات السويد مبكرًا، ومدربه يوضح السبب!

زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان يغادر تدريبات السويد مبكرًا، ويانه أندرسون المدير الفني للمنتخب يوضح الأسباب.

غادر النجم زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان تدريبات منتخب بلاده التي أقيمت اليوم بشكل مبكر، قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية مع بقية زملائه.

جاء هذا بحسب ما الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن النجم السويدي غادر التدريبات رفقة أحد عناصر الفريق.

وأوضح الصحفي أن ذلك الخروج لم يكن محددًا سلفًا، مما يعني أن إبراهيموفيتش عانى من مشكلة ما واستبعد أن يكون جاهزًا في لقاء إستونيا.

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في الوقت نفسه أكد جيانلوكا أن مدير العلاقات في المنتخب السويدي قد أخبر الجميع أن مغادرة إبراهيموفيتش كانت مبكرة عن الموعد المحدد دون أو يوضح السبب.

وعلى عكس تصريحات مدير العلاقات خرج يانه أندرسون لينفي وجود أي مشكلة لدى إبراهيموفيتش، وأكد أن مغادرته المبكرة كان مخططًا لها.

وقال أندرسون: "إبراهيموفيتش لا يعاني من أي مشكلة أو إصابة، لقد خططنا له أن يبدأ الإحماء فقط وبعد ذلك يغادر لبعض التدريبات الفردية".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد شارك في لقاء العودة الأول له مع السويد وصنع الهدف الوحيد لفريقه ضد جورجيا، قبل أن يلعب من جديد ضد كوسوفو يوم الأحد.