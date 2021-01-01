إبراهيموفيتش يعود مبكرًا لقائمة ميلان قبل مواجهة تورينو

ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة تورينو وظهور زلاتان إبراهيموفيتش.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره تورينو في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة مفاجأة طيبة لجماهير الفريق بعودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لها بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

وكان زلاتان قد عانى من إصابة في عضلة القدم، وهو ما أبعده عن نهاية مواجهات الفريق بختام العام السابق 2020 ومطلع الجديد 2021.

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وأشارت تقارير صحفية سابقة أن زلاتان كان من المفترض أن يعود في مواجهة يوفنتوس الماضية والتي انتهت بتفوق الأخير على الروسونيري.

وتعرض النجم السويدي لانتكاسة جعلت عودته في مواجهة الأسبوع الماضية صعبة، لتؤكد التقارير أن عودته لن تكون قبل الـ 18 من يناير الجاري.

وغاب النجم السويدي عن آخر 11 مواجهة لميلان في كل البطولات، وكان آخر ظهور له في مواجهة نابولي حيث سجل هدفين.

وظهر في القائمة أيضًا اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي كانت تدور حول مشاركته في المباراة الكثير من الشكوك.

جدير بالذكر أن ميلان يدخل مواجهة اليوم وهو في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بعد مرور 16 جولة.