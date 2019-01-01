إبراهيموفيتش يعلن ضمنيًا رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي

إبراهيموفيتش يودع فريقه على تويتر ويستعد للخطوة المقبلة

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ضمنيًا رحيله عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء ذلك من خلال رسالة كتبها زلاتان عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث تضمنت وداعًا للنادي ولجماهيره دون الحديث حول أي شيء آخر.

وكتب زلاتان "لقد حضرت، شاهدت، حققت الانتصارات، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي لأنك جعلتني أشعر بأنني على قيد الحياة مرة أخرى"

وأضاف: "إلى عشاق لوس أنجلوس جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، كانت رحلة رائعة، وتستمر القصة، الآن أعود إلى مشاهدة البيسبول"

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

وتتكاثر الأنباء خلال الفترة الأخيرة حول وجهة زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة، حيث أن هناك العديد من الأندية المهتمة بخدماته خلال الميركاتو الشتوي.

وعلى ما يبدو فإن إيطاليا ستكون الوجهة الأقرب، حيث أن ميلان وبولونيا وبارما وعدة أندية أخرى تهتم بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم الكالتشيو في القرن الحادي والعشرين.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وابتعاده عن تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي.