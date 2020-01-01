إبراهيموفيتش يسجل أسرع هدف في تاريخه مع ميلان

بعمر 39 عامًا.. أرقام إبراهيموفيتش لا تتوقف

سجل زلاتان إبراهيموفيتش أسرع أهدافه على الإطلاق بقميص ميلان في الدوري الإيطالي، ليستمر في أرقامه التي يقدمها مع الروسونيري مؤخرًا.

وتقدم ميلان على سامبدوريا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الأول من مباراة الجولة السابعة والثلاثين من السيري آ.

وبهذا الهدف الذي سجله إبراهيموفيتش يواصل النجم السويدي التألق مؤخرًا بعد احتوائه من قبل المدرب ستيفانو بيولي الذي جدد لعام 2022.

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ويعد هذا الهدف هو الأسرع على الإطلاق في مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان سواء في الحقبة الأولى والتي انتهت في صيف 2012 أو الحقبة الثانية التي بدأت الشتاء الماضي.

وكان الهدف الوحيد الذي سجله إبراهيموفيتش في الدقائق الأولى من المباراة في ديربي ميلانو في أكتوبر من العام 2010، أي قبل 10 سنوات من الآن.

ليس ذلك فقط، بل إن زلاتان إبراهيموفيتش أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا فأكثر مع قطبي ميلانو، حيث سجل للروسونيري 50 هدفًا وللنيراتزوري 57 هدفًا.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد عاد إلى الأجواء الأوروبية في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بعد مسيرة مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.