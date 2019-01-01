إبراهيموفيتش يحذر جماهير جالاكسي من رحيل بافون

زلاتان إبراهيموفيتش يتوقع رحيل بافون من أمريكا مع مغريات أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حذر زلاتان إبراهيموفيتش جماهير لوس أنلجوس جالاكسي من احتمال فقدان النجم الدولي الأرجنتيني بافوق في أي وقت.

وكان إبراهيموفيتش قد لعب بجوار بافون في الفريق الأمريكي لحوالي سنة، أدرك فيها السلطان قيمة اللاعب الأرجنتيني.

وحول ذلك، قال إبراهيموفيتش إن بافون لاعب مميز جدًا، ومن اللاعبين الأفضل على الإطلاق في الدوري الأمريكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وأضاف: "بافون لا يزال يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، ومن المتوقع ألا يستمر طويلًا في أمريكا أمام احتمالات الصراع عليه من قبل الأندية الأوروبية"

وتابع: "اللاعب سيحصل على العديد من العروض في المستقبل القرب بعد تطور أدائه بشكل ملحوظ، وهو ما قد يحرم جماهير جالاكسي منه قريبًا"

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي بعدما أنهت إصابة الرباط الصليبي رحلته القصيرة مع مانشستر يونايتد.