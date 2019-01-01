إبراهيموفيتش: أنا التهديد الأول للجميع في أمريكا

زلاتان إبراهيموفيتش يمدح نفسه كعادته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي كعادته، حيث وصف نفسه بالتهديد الأكبر لكل المنافسين في أمريكا.

وكان إبراهيموفيتش قد سجل هدفًا رائعًا بضربة خلفية مزدوجة قبل أسبوع، ولكنه قلل من أهميته بسبب خسارة فريقه للمباراة.

وحول نفسه، قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه على الرغم من وصوله لعامه السابع والثلاثين، إلا أنه يمثل أكبر تهديد لأندية الدوري الأمريكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: ""ليس من المستغرب ؛ أنا أسطورة بالفعل، أعتبر نفسي أكبر تهديد في الدوري الأمريكي. أعتبر نفسي أكبر تهديد للبطولة لكل الفرق المنافسة، هناك العديد من اللاعبين الجيدين، ولكنني أرى نفسي الأبرز"

وتابع: "قدمت أداءً كبيرًا في الفترة الماضية ونجحت في إثبات نفسي هنا، تمامًا كما نجحت في كل الأندية التي لعبت لها في الماضي"

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد انضم إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي في شتاء العام الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد.