إبراهيموفيتش: لن أكون كالدمية في ميلان، ومستعد للتضحية من أجل الفريق

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان يتحدث عن استمراره في صفوف النادي بعد الاتفاق على تجديد تعاقده.

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سعادته بتجديد تعاقده رفقة الفريق، وأكد على تطلعه للفترة المقبلة في صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لميلان، وأكد خلالها أنه مستعد للتضحية من أجل الفريق.

وقال إبراهيموفيتش: "أردت أن أعود لمنزلي حتى نبدأ بالعمل من جديد ونحصل على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بوجودي".

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وأضاف: "لقد قلت ذلك من قبل للجميع، أنا لست هنا من أجل أن أكون مثل الدمية الجالبة للحظ، لكن من أجل أن نحصل على النتائج الأفضل حيث يجب أن تكون الأمور في ميلان".

وأردف: "لقد مر الفريق بستة أشهر مذهلة لكننا لم نحقق الفوز بأي شيء بعد، لكن الآن لدينا الفرصة لنبدأ من جديد ولنقدم التضحيات حتى نصل لأهدافنا".

وأكمل تصريحاته: "أشهر أنني في حالة جيدة وأتمنى أن أرى الجماهير في الملعب قريبًا حيث يحتاج الفريق لدعمهم، ونريد أن نراهم في المدرجات يقدمون الدعم لنا، فليحيا ميلان دائمًا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن زلاتان قد مدد تعاقده مع ميلان مقابل سبعة ملايين يورو، وسينتهي العقد الجديد بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش لن يشارك في تدريبات ميلان بالوقت الحالي، حيث سيخضع أولًا لفحص فيروس كورونا وسيبقى في منزله حتى ظهور النتائج".