إبراهيموفيتش في "لعبة الحبار" .. السويدي يظهر مع خابي في فيديو كوميدي

ظهر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي في دور أحد الحراس من المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، الذي يبث عبر منصة "نتفلكس"، واكتسب شهرة عالمية مؤخرًا.

زلاتان نشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه خابي نجم "تيك توك".

خابي، الذي تشتهر فيديوهاته بالسخرية من الأمور البسيطة التي يتم تعقيدها، ظهر كأحد المشاركين في الألعاب.

ماذا حدث في الفيديو؟

ويظهر خابي أولًا وهو يقوم بأداء لعبة "الجسر الزجاجي" المتكون نصفه من زجاج هش ونصفه الآخر من زجاج قوي بما يكفي لتحمل وزن شخص واحد، وفي اللعبة إما أن يسقط ويلقى حتفه أو ينجو.

ومستخدمًا أسلوبه الساخر، يبدو أن خابي وجد طريقة سهلة لتخطي اللعبة، حيث سار ببساطة على العوارض في المنتصف التي تحمل الزجاج.

لكن بمجرد أن يبدأ في التباهي بفوزه أمام مشرف اللعبة، يزيل الحارس قناعه ويكشف عن نفسه بأنه إبراهيموفيتش.

ثم بعدها يصاب خابي بالصدمة لدرجة أنه يسقط ببساطة من الجسر.

إبراهيموفيتش نشر الفيديو مع تعليق: "لعبتي، قواعدي".

ما هو "لعبة الحبار"؟

لعبة الحبار مسلسل كوري جنوبي قصير، أحدث عاصفة عند إصداره على منصة "نتفلكس" للبث الرقمي.

أحداث المسلسل تدور حول مجموعة من المتسابقين اليائسين من الحياة، يتلقون دعوات غريبة للتنافس في سلسلة من ألعاب الأطفال مقابل الكثير من المال، لكن مخاطرها قد تتسبب في قتلهم.

وتم إصدار المسلسل خلال عام 2021، وسرعان ما أصبح أحد أكثر المسلسلات نجاحًا في تاريخ "نتفلكس" وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

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