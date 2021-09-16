إبراهيموفيتش عن موعد عودته : أنا لست سوبرمان !

غموض حول موعد عودة النجم السويدي

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان، عن موعد عودته مرة أخرى للمباريات قبل مواجهة يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

المهاجم السويدي العملاق الذي سجل في الفوز على لاتسيو 2/0 بالجولة الماضية من الدوري، غاب امام ليفربول أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ميلان خسر نتيجة 3/2 أمام نظيره الإنجليزي، من دون خدمات زلاتان الذي غاب عن الفريق بسبب الإصابة.

وعن جاهزيته ضد يوفنتوس قال إبرا:"هل سأتواجد في تورينو للعب ضد يوفنتوس؟ سنرى ما سيحدث في الأيام القادمة".

وأضاف لموقع "ميلان نيوز":"ليس سرًا أنني أعاني من مشكلة في أوتار الركبة ولا أريد المجازفة بأي عواقب مستقبلية".

وتابع:"أريد أن أبقى لائقًا طوال الموسم ولا أعتقد أنني سوبرمان، وعلى الرغم من ذلك، فإن مشكلتي هي أنني أعمل كثيرًا وأحب أن أعاني".

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يذكر أن ميلان يلعب ضد يوفنتوس وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ9 نقاط بالتساوي مع روما ونابولي، بينما يأتي يوفنتوس بالمركز السادس عشر بنقطة وحيدة.